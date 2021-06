Molini di Triora: da domenica al 29 agosto, un'estate di frizzante cultura con gli eventi a Casa Balestra

Per l'appuntamento di domenica, a Casa Balestra, si terrà la presentazione della Mostra pittorica permanente "La Divina Commedia illustrata" di Rosalba Stella Lantrua (1931-2015). A seguire performance teatrale itinerante con testi recitati dalla Divina Commedia.

"Di Domenica in Domenica incontreremo Autori ed Autrici di prestigio che dialogheranno su trame di romanzi, temi di storia, racconti di esperienze e di vite vissute e di temi di attualità. - sottolineano da Casa Balestra - Saranno con noi: Gioacchino Logico, Marino Magliani, Giacomo Revelli, Francesco Basso, Pamela Pepiciello, Laura Guglielmi, Donatella Alfonso, Laura Amoretti, Raffaella Ranise, Manuela Ormea, Franco Boggero, Letizia Lodi, Marco Spiccio, Enzo Barnabà, Ersilia Ferrante, Daniela Pessina Manili, Marco Macchi. Casa Balestra è stata inserita nelle giornate Liguria delle Arti “Lo spettacolo della Bellezza” con Pino Petruzzelli, Alfonso Sista, Franco Boggero".

"Due domeniche saranno dedicate ai prodotti agroalimentari della Valle (eventi presso Casa Balestra). - aggiungono - La collaborazione nell'ambito dell'enogastronomia si è allargata alla COOP Liguria che sostiene con la sua esperienza qualificata in particolare l'incontro del 15 agosto "Ti presento i magnifici 4 zafferano, miele, lavanda, erbe officinali" con il filmato "Le api rendono un mondo migliore. Per tutti". Il 29 agosto ci sarà l'inaugurazione di una parte della Mostra Concorso fotografico 'Mario Dutto', che quest'anno verterà sul tema "Il mondo del lavoro. Il lavoro nel mondo", grazie alla collaborazione con gli organizzatori del concorso, l'associazione “Digit Art in foto” e in particolare Antonio Semiglia, Elisabetta Perrone, Marco Zurlo. Gli eventi, salvo indicazione specifica, sono tutti ad ingresso libero".

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’associazione Casa Balestra e abbiamo messo in atto questa collaborazione, con il contributo dell’associazione culturale Ponente Ambiente Cultura, arrivando così ad un calendario ricco di eventi che allieteranno le giornate estive del nostro bel borgo. L’attenzione alla cultura e ai prodotti tipici della Valle ci trova in perfetta sintonia con quello che vorremmo potenziare quale prodotto turistico e quale opportunità di sviluppo di nuove attività lavorative per i nostri residenti. Dopo tante chiusure dovute al covid e l’alluvione di ottobre abbiamo bisogno di ripartire e questo non può che essere il giusto modo di proporsi ai turisti che sceglieranno di passare delle giornate nel nostro Comune” - ha dichiarato il sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso.