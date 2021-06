Cervo: i festeggiamenti di San Giovanni, domani serata tra aperitivi e musica in riva al mare

Si apre con i festeggiamenti di San Giovanni la ricca settimana di Cervo. Come ogni anno, per tradizione, il borgo tra i più belli d’Italia festeggia il santo patrono la sera prima. Nel 2021, per il secondo anno consecutivo dopo il 2020 dell’emergenza sanitaria, non si svolgerà il tradizionale falò con la festa di San Giovanni al Pilone.

I festeggiamenti cambieranno fisionomia e si svolgeranno, in collaborazione con la Proloco Progetto Cervo, domani in riva al mare tra aperitivi e musica al tramonto: a partire dalle 19 e fino alle 21 e oltre a Marine De Re con Dj Tex, ai Bagni l’angolo con Paolo Bianco e Simone Molardi e ancora, ai Bagni Tosco con "Radio Grock" di Riccardo Ghigliazza. Intorno alle 21, al clou della festa, saranno fatte salire in cielo dalle postazioni musicali le lanterne luminose.

La settimana di eventi a Cervo proseguirà con un intenso weekend caratterizzato da Cervo ti Strega, l’appuntamento in piazza dei Corallini con i finalisti del Premio Strega 2021. La serata sarà preceduta da una visita didattica gratuita al borgo (info sul sito www.cervofestival.com) e sarà affiancata dalla Notte romantica dei borghi, realizzata dalla Proloco Progetto Cervo per l’iniziativa nazionale dell’Associazione Borghi più belli d’Italia.

Un’atmosfera romantica e suggestiva fatta di palloncini rossi e lumini accompagnerà tutti coloro che vorranno scattarsi un selfie nell’apposita postazione allestita al Bastione, mentre in cielo saliranno lanterne a forma di cuore.