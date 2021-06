Cyclette: tutto quello che ti serve sapere

Perché allenarsi con la cyclette?

La cyclette è senza dubbio uno degli attrezzi di fitness più diffusi. Grazie infatti alla relativa semplicità con la quale può essere utilizzata, viene spesso acquistata per un impiego domestico.

Quando si parla di sport ed attività fisica di qualsiasi genere, è sempre consigliato consultare il proprio medico di famiglia per verificare che si tratti di un’attività compatibile con il nostro stato di salute e che non vada a complicare delle problematiche già esistenti. Lo stesso discorso vale anche nel caso della cyclette.

In linea di massima, comunque, sono rarissimi i casi in cui ne viene sconsigliato l’utilizzo. Al massimo si può protendere per un modello piuttosto che per un altro a casa di un problema di salute. Chi, ad esempio, ha problemi di schiena, potrebbe preferire un modello orizzontale, che ha in più un sellino che sorregge la schiena a livello dei lombi e che posiziona il sellino più in basso e più distanziato rispetto al manubrio, diminuendo al massimo la resistenza dei muscoli della schiena.

Quali sono i benefici legati al suo utilizzo?

• Benefici per il cuore. Il sistema cardiocircolatorio può trarre notevole giovamento dalle sessioni regolari di allenamento con cyclette. Come tutte le attività che comportano un lavoro aerobico, contribuisce a regolare la pressione sanguigna e a rinforzare le arterie.

• Aiuta a dimagrire. Questo semplicemente perché il suo utilizzo comporta il consumo di centinaia di calorie. Bisogna comunque stare attenti e non cadere nel tranello di credere che la fatica dell’allenamento ci lasci liberi di mangiare quello che crediamo, nella quantità che vogliamo.

• Rinforza le articolazioni, soprattutto quelle delle gambe. Alcuni modelli, come le ellittiche, chiamano in causa tutta la muscolatura e le articolazioni del corpo.

• Aiuta a scaricare la tensione, ad eliminare le tossine ed a provare un generale senso di benessere legato al rilascio di endorfine nell’organismo.

Come allenarsi?

Innanzitutto scegliamo un abbigliamento adatto, evitando indumenti troppo stretti o poco elastici, ed indossando delle scarpe da ginnastica. Se siamo fuori allenamento, non esageriamo, ma iniziamo con delle sessioni appropriate alla nostra età, alla nostra forza ed alla salute.

Troviamo dei programmi di allenamento su misura per le nostre caratteristiche e seguiamoli con regolarità. Per trarre il massimo beneficio è importante infatti allenarsi almeno 3 volte a settimana. Sarà inutile ammazzarci di fatica per una volta e rimandare il successivo allenamento alla settimana successiva.

Cerchiamo di creare un ambiente piacevole per allenarci. Sfruttiamo la forza motivante della musica o decidiamo di fare altro, come guardare un film, una serie televisiva o ascoltare un audio-libro.

Un’altra idea potrebbe essere quella di utilizzare uno scenario virtuale. In pratica, non dovremo fare altro che cercarne uno su internet ( un percorso di montagna, una pedalata in riva al mare…) e vederlo sullo schermo della nostra Smart Tv o del nostro computer.