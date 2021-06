'Fuga' romantica in Francia si interrompe a Ventimiglia: arrestato 25enne romeno

Un 25enne romeno è stato arrestato alla stazione di Ventimiglia. Di fronte alle domande degli agenti della Polizia di Frontiera, il ragazzo ha detto che si stava dirigendo in Francia per trascorrere qualche ora romantica con la sua compagna ma in realtà stava sfuggendo alla giustizia.



Gli agenti non hanno creduto alla fantasiosa giustificazione e dagli accertamenti sui documenti forniti è emersa la realtà. Il soggetto era colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni l’11 giugno. Il giovane fermato era uno dei tre membri di una banda dedita ai furti con scasso perpetrati nella provincia di Terni, unitamente ad altri due suoi connazionali domiciliati come lui in un campo nomadi a Napoli.



In soli tre mesi ne avevano messi a punto ben 68. Da quanto ricostruito dalla Squadra Mobile di Terni, la banda arrivava nel territorio ternano in auto da Napoli e lì mettevano in atto dei veri e propri blitz, con 5 o 6 colpi ogni notte, per poi ripartire in autostrada. Secondo la Polizia di Frontiera, il 25enne stava cercando di far perdere le proprie tracce, soprattutto dopo che potrebbe aver saputo dell’arresto di uno dei suoi complici, mentre il terzo componente della banda è latitante.



Il gruppo prediligeva capannoni industriali, attività commerciali, palestre, scuole – che si trovavano vicino e in zone poco illuminate - poi ripartivano per far ritorno a casa in piena notte. Rubavano di tutto, dagli strumenti tecnologici ai macchinari, dai mezzi al denaro contante. Il valore della refurtiva è stato stimato superiore ai 700mila euro. Gli investigatori sono risaliti ai ladri grazie alle immagini delle telecamere di alcuni capannoni derubati dove hanno notato che molto spesso utilizzavano gli stessi vestiti, ma anche dai tabulati telefonici e da un controllo della polizia Stradale a Cassino. Per il 25enne romeno, la passeggiata romantica si è conclusa in carcere a Sanremo.