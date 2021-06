Taggia: visita di Chiara Cerri e Martina Gandolfo alla Casa di Accoglienza del Centro Aiuto alla Vita (Foto)

Oggi alla Casa di Accoglienza di Taggia visita del consigliere regionale Chiara Cerri e della coordinatrice del Centro Antiviolenza, Martina Gandolfo.



“È stato un momento di confronto e scambio reciproco su un argomento drammatico, come quello della violenza sulle donne, in cui il Centro Aiuto alla Vita è impegnato dal 2009 con attività di sensibilizzazione, ospitalità e supporto” dichiara Sara Tonegutti, presidente del Centro Aiuto alla Vita.

“Martina Gandolfo otto anni fa ha iniziato, come operatrice del nostro Centro Aiuto alla Vita, a prestare servizio allo sportello antiviolenza e dal 2015 coordina brillantemente il Centro Antiviolenza - aggiunge Sara Tonegutti - a fine mese lascerà l’incarico e nell’augurarle il meglio per il suo futuro, vogliamo ringraziarla per l’impegno, la professionalità, la serietà con cui ha coordinato il Centro Antiviolenza in questi anni”.