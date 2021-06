Sanremo: a 87 anni è morta Maria Caterina Rembado, madre del Vescovo Suetta

E' morta a 87 anni Maria Caterina Rembado, vedova Suetta, madre del vescovo della Diocesi di Ventimiglia - San Remo, Mons. Antonio Suetta. Il funerale si terrà giovedì 17 giugno nella Basilica Concattedrale di San Siro in Sanremo e giovedì 17 giugno alle ore 15.00 nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista in Loano, dove la salma verrà tumulata nel Cimitero comunale. Sarà pregato il Santo Rosario mercoledì 16 giugno alle ore 20.30 presso la Curia Diocesana “Villa Giovanna d’Arco” in Sanremo, ove è allestita la camera ardente.



Ne hanno dato notizia il Vescovo diocesano Mons. Antonio e il fratello Roberto, insieme ai nipoti Chiara ed Emanuele, ai familiari e parenti: "...annunciano con dolore e con affetto che, sostenuta e accompagnata dai Sacramenti della fede, ha concluso la sua giornata terrena per entrare nel riposo di Dio. I figli ringraziano la Dott. Roberta Thomatis. i Servizi ADI dell’ASL1 Imperiese, l’Istituto “Piccolo Cottolengo di Don Orione” di Sanremo e tutte le persone che si sono adoperate nell’assistenza per le amorevoli cure prestate e i tanti segni di affetto".

Alla famiglia Suetta vanno le condoglianze di tutto il gruppo editoriale More News