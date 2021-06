Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 13 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 13 GIUGNO

SANREMO



8.00. Concorso internazionale di equitazione di Sanremo organizzato dalla Società ippica Sanremo. Campo Ippico del Solaro, fino al 13 giugno



10.00-18.30. ‘We Serve’: proiezioni di filmati sulle attività svolte dalla Fondazione LCIF e dal Lions International. A cura del Lions Club Sanremo Host. Salone Parrocchiale di San Siro (h 10/13-15.30/18.30)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

20.15, 21.15 & 22.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 giugno (più info)

IMPERIA



8.00-15.00. Mercatino per le vie e piazze di Oneglia



9.00. Escursione da San Romolo sino Bajardo passando per Monte Bignone. A cura dell’Associazione Monesi Young. Ritrovo all’uscita dell’autostrada di Porto Maurizio (più info)

16.30-19.30. Apertura nel mese di giugno di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)



17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.00. ‘La donna di picche’: apericena con delitto a scopo benefico in collaborazione con l’Associazione Links Clicca sulla vita di Imperia. A cura della Compagnia Teatrale Amatoriale di Imperia Ramaiolo in Scena. Villa Roseto a Oneglia, info e prenotazioni 347 8437766



VENTIMIGLIA



9.00. In occasione del primo ‘LCIF day Europa 2021’, passeggiata sia culturale che naturalistica nella via Julia Augusta. A cura dei Lions della zona 4B del distretto 108 Ia3. Ritrovo Ritrovo davanti al ‘funtanin’. Prima lungo la via Julia (5 km a/r) poi la via Augusta fino ai Balzi Rossi (10 km ca), info 335 5879445

BORDIGHERA

8.00. IV Beodo Urban Trail (competizione sportiva). Partenza scaglionata dalle ore 8 alle 9 presso la Spianata del Capo, all’insegna della prevenzione anti Covid, gli amici a quattro zampe sono i benvenuti (info)



17.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (7 euro a persona). Villa Mariani in Via Fontana Vecchia 5, info e prenotazioni 347 2364922

17.00-19.00. Mostra di Collages di Laura Maineri. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 19 giugno, ingresso libero



18.00. Presentazione del progetto editoriale ‘L’Estate sospesa - An unconventional little guide to Bordighera’ di Alessandra Parodi con le fotografie di Saverio Chiappalone. Città Alta, via Dritta 20

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio (inaugurazione su prenotazione: domenica 13 giugno alle ore 17.30)

TAGGIA

8.00. ‘Il Monte Pietravecchia’: escursione nel cuore del Parco Naturale delle Alpi Liguri con le sue meravi-gliose fioriture saliremo sul ‘2000’ più vicino al mare di tutto l’arco alpino accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli.Ritrovo presso la stazione di Taggia, info 347 6006939 (più info)



18.30. Per i festeggiamenti di S. Antonio da Padova, esibizione durante la processione della Banda Pasquale Anfossi di Taggia diretta dal M° Vitaliano Gallo. Musiche di S. Pancaldi, E. Frigerio. Parrocchia Santi Giuseppe e Antonio ad Arma

SANTO STEFANO AL MARE

9.00-19.00. ‘La Fiera delle Fiere’: il Mercato Riviera dei Fiori con l’eccellenze del gusto e artigiani creativi + intrattenimento per bambini. Lungomare C. Colombo

DIANO MARINA

16.00-23.00. Mostra personale di pittura a cura di Carmelo Multari (Caly). Palazzo del Parco - Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, fino al 22 giugno, ingresso libero

CERVO

9.30. ‘Percorsi inconsueti alla scoperta del paesaggio cervese’: visita didattica sul territorio cervese organizzata dalla Proloco Progetto Cervo. Ritrovo presso la ex stazione FS, info 0183 406462 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)



CIPRESSA

17.30. Presentazione del romanzo ‘L'Ombra di Perseo’ di Daniela Mencarelli Hofmann. Dialoga con l’autice l'assessore al Turismo di Cipressa, Cristina Pavesi + dibattito fra i presenti. Sala consiliare del Comune

DOLCEACQUA

15.00-18.00. ‘Silenzio Errante’: personale di pittura dell’artista Giuseppe Fabris. Pinacoteca Morscio (ultimo giorno), info 348 3052372

MENDATICA



9.00. ‘I Borghi silenti della Val Tanarello’: escursione guidata a cura della guida ambientale escursionistica associata AIGAE Antonella Piccone. Ritrovo a San Bernardo di Mendatica, info 391 1042608 (più info)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. ‘Artigianarte’: mercatino dell’Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese)

PIGNA

9.00. Passeggiata di circa 6 km alla scoperta delle nostre montagne e del miele in collaborazione con l’apicoltura Chamalou e la guida tecnico ambientale Valentina (costo compreso il pranzo 25 euro). Ritrovo e partenza dal ristorante rifugio Gola di Gouta, obbligatoria la prenotazione, info 393 59 34 893 (più info)

PORNASSIO

9.00. ‘L’anello di Valcona Soprana e della foresta delle Navette’: escursione ad anello per scoprire una delle aree meno conosciute nella foresta delle Navette accompagnati dalla guida GAE Marco Rosso. Ritro-vo al Colle di Nava, info 338 7718703 (più info)

REZZO



9.00. ‘Biodiversità e memorie sulla Via Marenca’: escursione dal Bosco di Rezzo al Monte Monega. Iniziativa a cura del Parco delle Alpi Liguri per la 9ª edizione di ‘In Cammino nei Parchi’. Ritrovo a Passo Teglia (più info)

9.45. ‘Dal Passo Teglia al Carmo dei Brocchiì: escursione molto panoramica con viste mozzafiato dal mare alla catena delle Alpi Liguri e Marittime. Ritrovo a Passo Teglia oppure alle ore 8.45 alla stazione treni Taggia, info 346 7944194 (più info)

TRIORA

10.00. ‘La Strega Orienteering’: 2ª prova Trofeo Bandiere Arancioni: gara urban di orienteering a sequenza obbligata. Ritrovo presso l’area pic-nic di fronte al Comune, info 377 4946644 (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

9.00-18.00. Fiera della mobilità sostenibile 2021: esposizione, dimostrazioni, prove di veicoli elettrici. Lungomare, ingresso gratuito

CANNES



10.00-18.00. Possibilità di visita alla barca a vela della Fondation Belem con tour che permette di viaggiare nel tempo e su tutti i ponti della nave, guidati da 20 pannelli con un equipaggio a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Port Pierre Canto fino al 27 giugno (più info)

MANDELIEU-LA-NAPOULE



10.00-19.00. Fiera del Benessere, Bio e Terapie 2021 (ultimo giorno). Centro Congressi Expo, Avenue de Cannes 806 (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

15.30-19.00. 9ª edizione della Biennale d'Arte Internazionale a Montecarlo 2021 con opere di pittura, scultura, fotografia, grafica, ceramica, bassorilievi, mosaici e lavori realizzati al computer. A cura della Galleria d'Arte Malinpensa by La Telaccia. SalA Theàtrè dell'Hotel Métropole (più info)

18.00. Per la Serie Grande Stagione, concerto di apertura dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Alondra de la Parra con Jorge Luis Prats, pianoforte. In programma: Darius Milhaud, George Gerswhin e Maurice Ravel. Auditorium Rainier III (più info)





