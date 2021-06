Sanremo: lettera aperta della Fos, chiesto al Sindaco un reinvestimento diverso per l'alienazione di Casa Serena

In una lettera aperta, inviata al Sindaco Alberto Biancheri e all'Assessore Costanza Pireri, il Gruppo di Cultura Politica della Federazione Operaia di Sanremo, chiede che parte delle risorse derivanti dalla futura alienazione di 'Casa Serena', venga reinvestita nelle strutture sociali e sanitarie della città.

"Abbiamo preso atto della decisione del Consiglio Comunale - evidenzia il gruppo - che a maggioranza ha deciso di alienarla. Noi continuiamo a non condividere tale scelta, sia per motivi sociali, sia perché riteniamo che in un comparto così importante una quota (seppur minoritaria) di presenza pubblica sia necessaria. In coerenza con i principi appena esposti, nel mese di aprile, avanzammo una possibile soluzione alternativa. Si trattava di una soluzione niente affatto demagogica o irrealizzabile. Certo ci voleva la volontà politica ed amministrativa per passare da una scelta tutta economicistica ad una scelta a forte valenza sociale, che non continuasse più a pesare sul bilancio comunale e nello stesso tempo mantenesse 'Casa Serena' nell'ambito di un perimetro ad indirizzo Pubblico".

Il Gruppo della FOS, tenuto conto che una struttura sociale pubblica importante della città diventerà privata ha una richiesta precisa all'Amministrazione Biancheri: una parte di quella somma sia reinvestita (mediante un preciso cronoprogramma in stretto rapporto con le rate di pagamento da parte del soggetto privato) a supporto della salute dei cittadini e non solo nelle strutture dei sottoservizi.

Queste le proposte:

- acquisire gli spazi necessari e realizzare, nella zona del Palasalute di Via San Francesco, un parcheggio adeguato ai servizi sanitari, che quella Struttura dovrebbe fornire ai Cittadini di Sanremo e all'intero Distretto Sanitario;

- acquistare i necessari mezzi di trasporto collettivo (possibilmente ecologici) per assicurare un efficace sistema di navette da piazza Colombo al Palasalute di via San Francesco;

- realizzare all'interno di una struttura comunale (dato che all'interno del Palafiori non ci sono più spazi disponibili) un ampio ambulatorio, con 5/6 studi medici, da mettere a disposizione (in modo gratuito e per almeno 5 anni) dei giovani dottori del territorio che si stanno specializzando o intendono specializzarsi in medicina generale e che si rendono disponibili per associarsi. Nell'ambulatorio andrebbero inoltre realizzati gli spazi necessari (in assoluta sicurezza) per l'accoglienza, per i prelievi, per le vaccinazioni e per la diagnostica leggera;

- investire nella formazione di giovani laureati o laureandi residenti a Sanremo, che vogliono specializzarsi in medicina generale. Si tratta di finanziare, nell'arco dei prossimi 10 anni, circa 30 borse di studio (una media di 3 per ogni anno solare) per formare almeno 10 giovani medici disponibili ad esercitare la Professione (per almeno 'X' anni) a Sanremo;

- realizzare un centro o punto di incontro, in un quartiere popoloso con una consistente presenza di persone anziane, che veda la presenza della segreteria assistenziale, dell'infermiere di comunità e del 'Maggiordomo di Quartiere', al fine di fornire servizi sociosanitari e assistenziali.

"Le proposte - termina il gruppo della Fos - a sostegno della Salute in generale e delle persone anziane in particolare, migliorerebbero di molto la fruibilità di alcuni servizi sanitari e sociosanitari da parte dei nostri cittadini. Si tratterebbe di un atto importante da parte del Comune di Sanremo, data la vendita di una struttura così fondamentale".