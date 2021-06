Ron ospite sulle frequenze di Radio Onda Ligure 101 questo pomeriggio alle 15.10

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti del mondo della musica. L’ospite di oggi pomeriggio sarà Ron, uno dei nomi più importanti della nostra musica d’autore, apprezzato dal pubblico e stimato da colleghi e addetti ai lavori.



L'intervista sarà l'occasione per presentare il suo nuovo singolo “Abitante di un corpo celeste” firmato dallo stesso RON e da Guido Morra (autore di testi entrati nell’immaginario della gente, come I migliori anni della nostra vita, Storie di tutti i giorni, Che Fantastica storia è la vita) e che anticipa il nuovo album di inediti (in uscita per la fine di quest’anno).



L'intervista andrà in onda alle 15 e 10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.