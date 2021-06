Pontedassio: con il progetto EDU-LARP, alla scuola secondaria un gioco di ruolo per conoscersi meglio

"Nel mese di maggio le classi prime e seconde della scuola secondaria di Pontedassio hanno partecipato al progetto EDU-LARP organizzato dal Centro di solidarietà l'Ancora. LARP è l'acronimo di Live Action Role Playing, una modalità di gioco di ruolo in prima persona che coinvolge i gruppi nella simulazione di uno scenario che può essere un evento storico, una condizione emotiva, una situazione immaginaria, uno scenario letterario e creativo.

"Calarsi nei panni di e nei ruoli di "altri da sé" ha permesso agli alunni di sperimentare punti di vista, di fare riflessioni critiche sulle dinamiche relazionali e di conseguenza aumentare la consapevolezza di sé come individuo e cittadino inserito in un contesto sociale, promuovendo in modo naturale ed efficace la non discriminazione, l'equità e l'inclusione sociale. E' stata un'interessante iniziativa per concludere l'anno scolastico!" - commentano dalla scuola.