I Cantieri del Mediterraneo tornano a produrre a Capo Verde ed incominciano con uno scafo dedicato a Sanremo

All’inizio della storia del cantiere Sanremese ha giocato un ruolo fondamentale il polo cantieristico dei Cantieri del Mediterraneo in Valle Armea, che è stato utilizzato dagli ‘80 fino agli anni 90’ per produrre imbarcazioni e superyacht con il marchio Amer Yachts.

Dopo quella data, la produzione si era spostata a Viareggio per le difficoltà logistiche dei grandi manufatti e problemi legati alle alluvioni che avevano compromesso la continuità delle attività di piazzale. La ristrutturazione dell’immobile effettuata nel 2010 è stato un primo passo per il rinnovo e potenziamento del sito cantieristico che potrà investire nei prossimi mesi nella protezione a mare e in nuovi mezzi di sollevamento in grado di accontentare una sempre più crescente domanda di servizi nautici altamente qualificati.

Lunedì è arrivato dalla Toscana un primo manufatto che sarà allestito ai Cantieri del Mediterraneo, una barca 'Made in Sanremo' che riporta nel Ponente la produzione creando indotto ed occupazione in uno dei settori trainanti dell’export.