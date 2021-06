Sanremo: le stime danno un impietoso -25% alla voce ‘turismo’, Faraldi “Speriamo che i turisti abbiano voglia di muoversi e di farci tornare alla normalità” (Video)

Sanremo è pronta per l’estate della ripartenza, sta per prendere il via la campagna promozionale e la città apre le braccia ai turisti che la sceglieranno. L’entusiasmo della categoria ricettiva, però, si scontra con le prime stime per la bella stagione che ipotizzano un -25% rispetto all'estate 2019 che, nonostante fosse nel nefasto 2020, era stata una piccola parentesi di libertà.

Un dato che l’intero comparto spera di poter sovvertire, come confermano le parole dell’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi: “L’obiettivo è contenere le perdite e mi auguro che le stime siano poi riviste al rialzo. È difficile ripartire e fare in modo che la gente possa anche avere la voglia di fare un viaggio, i nostri operatori sono persone serie che hanno investito per rendere sicure le strutture e speriamo che la gente abbia voglia di muoversi e ci faccia tornare a una normalità che ci consenta di andare avanti in maniera serena”.

Gli fa eco Silvio Di Michele per Federalberghi Sanremo e per il Tavolo del Turismo: “Spero che quella percentuale si abbassi, l’anno scorso abbiamo avuto il problema delle autostrade che quest’anno sembra sia stato maggiormente in considerazione e, quindi, il meno 50% di luglio era dovuto anche a questo problema che quest’anno non dovrebbe verificarsi, quindi spero di ridurre quel valore”.

Le interviste