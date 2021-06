Sanremo: ieri alla scuola Primaria 'Rubino' la serie di letture a distanza iniziata a novembre

Si è conclusa ieri, alla scuola primaria 'Rubino' di Sanremo, la serie di letture a distanza iniziata a novembre. L’iniziativa è stata curata dalla responsabile della Sala Ragazzi della Biblioteca Civica “F. Corradi” di Sanremo, la Dottoressa Rossella Masper.

Dopo aver trattato, nei mesi precedenti, temi più impegnativi, Rossella ha concluso all’insegna della leggerezza, leggendo alcuni brani tratti dalla serie “Il diario di una schiappa” di Jeff Kinney, edizioni Il Castoro. Durante il mese di maggio, la scuola si è preoccupata di far avere a tutti gli alunni la tessera per il prestito dei libri presso la biblioteca civica, in modo che durante l’estate i piccoli lettori possano usufruire di questa possibilità.

"Abbiamo concluso con 'Lettura Day' - evidenziano dalla scuola matuziana - leggiamo insieme di giovedì, prima edizione: la grande festa collettiva nata da un’idea di ADEI – Associazione degli editori indipendenti, partner de Il Maggio dei Libri, sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura".