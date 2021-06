Bordighera: siglato oggi importante accordo tra Comune ed il Piatti Tennis Center

Sempre più forte e fattivo il legame tra la Città di Bordighera ed il Piatti Tennis Center: è stato infatti firmato oggi l’importante accordo di collaborazione che vedrà per i prossimi cinque anni l’Amministrazione a fianco di una realtà sportiva di riconosciuto valore internazionale.

Numerosi gli obiettivi alla base di questa partnership, che proietta nel futuro la grande tradizione tennistica della città delle palme, sede dal 1878 del primo circolo d’Italia: promozione turistica, visibilità, valorizzazione del Lawn Tennis Club di via Stoppani, sviluppo di iniziative a tema.

- Sarà ulteriormente incrementato il ritorno in termini di promozione di Bordighera come città a vocazione turistica e sportiva. “Quando ha scelto il nostro territorio come sede del centro sportivo che porta il suo nome, Riccardo Piatti ha già di per sé contribuito a valorizzarne l’immagine anche oltre i confini italiani; ritengo sia stata una mancanza non cogliere questa potenzialità fin dai primissimi momenti in cui si è prefigurata l’occasione di ospitare l’impianto - è superfluo ricordare che la struttura, fondata nel 2017 ed inaugurata ufficialmente nell’aprile 2018, negli anni ha ospitato grandi campioni e ha accompagnato la crescita e l’affermazione di un grande talento come Sinner - commenta il Sindaco Vittorio Ingenito -. Grazie a questo accordo il logo 'Light my fire' comparirà su beni e contesti strettamente riconducibili al Piatti Tennis Center, ad esempio a bordo campo in occasione di allenamenti e competizioni che siano accessibili al pubblico o videoripresi sia presso il centro di via Canariensis sia presso il Bordighera Lawn Tennis Club. Una vetrina di indubbia portata, a cui difficilmente avremmo potuto avere accesso senza l’ottimo rapporto che si è creato negli ultimi mesi e che viene oggi formalizzato”.

- Una parte delle risorse comunali sarà investita dal Piatti Tennis Center in migliorie al Bordighera Lawn Tennis Club 1878. “E’ un aspetto che mi sta davvero a cuore.” continua il Sindaco Ingenito. “Il nostro impegno per il circolo di via Stoppani non nasce oggi. Lo scorso anno abbiamo rinnovato gli impianti di illuminazione con l’installazione di luci a led a basso consumo che hanno portato la potenza luminosa a terra da circa 200 lux a 400 lux; si sono appena conclusi i lavori su due campi per renderli idonei agli standard e molte sono le attività di manutenzione in cui si è impegnato il concessionario dell’impianto. A tutto questo si aggiungeranno gli interventi a cura di uno staff di professionisti che saprà cogliere le reali necessità ed investire per offrire soluzioni nel modo più efficace. Stiamo creando un circolo virtuoso che farà del Lawn Tennis Club 1878 un impianto d’eccellenza ben al di là dei confini cittadini”.

- Annualmente il Piatti Tennis Center organizzerà presso l’impianto tennistico di via Stoppani un torneo nazionale open con montepremi minimo di 1.500 euro; la prima edizione si sta tenendo in questi giorni. “Un appuntamento importante, che non solo riporterà la nostra Città nei circuiti tennistici, ma che incentiverà ulteriormente la presenza di atleti, dei loro allenatori e delle loro famiglie - dichiara Stefano Gnutti, Assessore allo Sport -. Sarà per noi uno stimolo per proporre anche altre iniziative: a breve una mostra ed una pubblicazione, edita sia in italiano sia in inglese, nel segno del ruolo che Bordighera ha avuto nella storia di questo nobile sport”.

L’accordo prevede che il Comune della città delle palme destini al Piatti Tennis Center uno stanziamento annuale, che per il 2021 sarà pari a 18.400 euro e successivamente non inferiore a 16.000 euro. Per l’anno in corso il contributo deriverà del gettito dell’imposta di soggiorno; questo d’intesa con il Tavolo del Turismo, che già in febbraio si è espresso in modo decisamente favorevole sull’opportunità e l’importanza di questa partnership.​