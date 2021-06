Sanremo: sui 'ledwall' un'opera di visual design dell'Ariston per la Festa della Repubblica

Libertà, pluralismo, concordia, pacificazione, rinascita, cooperazione, importanti valori sui quali siamo chiamati a riconoscerci come popolo libero, sovrano e democratico.

Valori che, nel suo simbolico messaggio, vengono cementati nella celebrazione della Festa della Repubblica Italiana, domani al suo 75° anniversario dalla nascita. L’Ariston Lab, nell’esercitare il compito di comunicazione istituzionale, oltre agli omaggi alla Festa del 25 aprile e del primo maggio, ha costruito per l’occasione, un’opera di visual design in motion graphic, la terza, dedicata a tutti gli italiani e a questo importante giorno di festa, in un tripudio tricolore.

L’opera sarà visionabile sui due ledwall posizionati all’ingresso del Teatro Ariston, al link www.aristonsanremo.com/2-giugno, o attraverso il QR code pubblicato su piattaforme social e sui media locali. L’opera statica è di En Design (Natale Neri) con l’elaborazione di motion graphic di Andrea Lombardi ed il progetto esecutivo di Ariston Lab.