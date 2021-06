Ventimiglia: due mesi di arresti della Polizia di Frontiera tra aprile e maggio, 32 persone assicurate alla giustizia

Gli agenti della Polizia di Frontiera di Ventimiglia, nell'ambito dei dispositivi di controllo lungo il confine, ha messo in atto una serie di servizi mirati al contrasto dell’immigrazione clandestina ed alla ricerca di latitanti. Una attività messa in atto anche con l’intervento della squadra mista italo-francese e delle pattuglie miste.

Nei mesi di aprile e maggio sono state tratte in arresto ed assicurate alla Giustizia ben 32 persone e, 13 di questi arrivavano in treno dalla Francia. Tra i reati contestati: 11 sono per violazione della Legge sugli stranieri, ma ci sono anche passeur, 7 per provvedimenti restrittivi per i reati di rapina, furto, violazione della Legge sugli stupefacenti, esercizio abusivo della professione ed evasione dagli arresti domiciliari oltre che per falsi documenti.

Sono anche stati arrestati altri 10 stranieri, gran parte dei quali precedentemente respinti dalla Francia e condotti negli Uffici di frontiera di Ponte San Luigi per gli accertamenti. Da qui sono emersi alcuni ricercati per reati che vanno dagli stupefacenti al furto, ricettazione, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Due gli estradati: una donna per rapina aggravata, furto con strappo e lesioni, l’altro un italiano, S.S. della provincia di Salerno, che deve scontare una pena di anni 4 e mesi e mesi 6 di reclusione per rapina ed estorsione.

Gli ultimi tre arresti risalgono alla fine di maggio. Uno è relativo ad un tunisino di 33 anni respinto dalla Francia che si dichiarava egiziano. Era ricercato per un ordine di carcerazione, emesso a ottobre dalla Procura di Brescia per spaccio. Sul suo capo una pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione (ancora 2 anni e 11 mesi da scontare) e una multa di 15.000. Fermato anche un marocchino di 33 anni, controllato al suo arrivo a bordo treno proveniente dalla Francia, che ha esibito una carta di identità spagnola che ha insospettito gli agenti. Dai controlli è emerso che era falsa e l'uomo è risultati pregiudicato per furto, rapina e stupefacenti ed è stato arrestato e processato per direttissima.

L'ultimo arresto è un tunisino di 30 anni, controllato nei pressi della stazione ferroviaria di Ventimiglia. Dagli accertamenti è emerso un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Bologna in quanto deve espiare 9 mesi di reclusione per resistenza a Pubblico Ufficiale. E' stato condotto in carcere a Sanremo.