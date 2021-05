Sanremo: seconda A della scuola Nobel e quarta F del 'Cassini' premiati per la 'Nobel week 2021' (Foto)

‘Prime Quality’ ha premiato questa mattina gli studenti vincitori del conteste del contest fotografico che si è durante la ‘Nobel Week Sanremo’, edizione 2020.

L’Amministratore Delegato di ‘Prime Quality’, la società che gestisce Villa Nobel, Gianmaria Leto, ha incontrato i ragazzi delle due scuole vincitrici, la Scuola Nobel per la categoria scuole secondarie di primo grado ed il liceo G.D. Cassini per gli Istituti Superiori. Il contest è stato realizzato durante l’ultima edizione della ‘Nobel Week’, il tema era il mare e la sostenibilità ed è stata organizzato in collaborazione con l’associazione ‘I Deplasticati’. La valutazione delle fotografie è stata effettuata in parte dal gradimento delle immagini espresso dagli utenti dei canali social della Villa, in parte da una giuria comporta da Claudia Torlasco, Presidente Nazionale AIDDA, Barbara Blengino, Presidente dell’Associazione I Deplasticati, Barbara Amerio, Presidente Confindustria, Maria Grazia Vivaldi, Presidente di Confartigianato e Silvana Ormea, assessore alla cultura del Comune di Sanremo.

La premiazione della classe seconda A della Nobel è avvenuta in remoto, hanno partecipato, oltre agli allievi, la Professoressa Marcella Rusconi e Davide Siri, Presidente del Consiglio di Istituto, che ha ringraziato Prime Quality e si è complimentato con gli allievi per la vittoria, ha sottolineato, inoltre, che il coinvolgimento dei giovani è fondamentale sia per la loro formazione, sia per proseguire un’azione di valorizzazione delle eccellenze del territorio.

La premiazione della 4a F del Liceo G.D. Cassini è avvenuta in presenza, presso la sede di Villa Magnolie, hanno partecipato, oltre agli studenti, il Preside Claudio Vallegi, la Vicepreside Patrizia Magnoni e la Professoressa Lia Motta. Il Preside Vallegi ha espresso la massima soddisfazione per la collaborazione che si è venuta a creare tra il liceo G.D. Cassini e Prime Quality e si augura che possa proseguire anche in futuro, dando vita anche a nuovi progetti.

“Dopo un periodo complesso, la premiazione di oggi rappresenta la ripartenza di Villa Nobel” – ha dichiarato Gianmaria Leto- “La collaborazione con le scuole ed il coinvolgimento dei ragazzi era un obiettivo che Prime Quality si era prefissato quando ha iniziato l’attività di gestione di Villa Nobel e che stiamo portando avanti, nonostante le difficoltà del momento. I giovani sono il nostro futuro, il loro coinvolgimento è fondamentale, in particolare su temi importanti, come quello della sostenibilità ambientale. Ringrazio i rappresentanti dei due Istituti ed i docenti che partecipano sempre con grande entusiasmo alle iniziative di Villa Nobel”.