Imperia: in allestimento la nuova recinzione in ferro zincato del Campetto in via Gibelli

È in fase di allestimento la nuova recinzione del campetto in via Gibelli, a Imperia, nel rione delle Ferriere. La struttura, di proprietà della Provincia, nel giro di pochi giorni avrà una recinzione in ferro zincato che sostituirà la parte inferiore della vecchia recinzione a rete, insufficiente a garantire la sicurezza del luogo. L’importo dei lavori, per metà finanziato da Confindustria Imperia, è di circa 10 mila euro. Il Presidente della Provincia Domenico Abbo commenta: “Ringrazio Confindustria per la sensibilità e la generosa compartecipazione. Il campetto sportivo in via Gibelli, assai utilizzato soprattutto dai giovani, ha la manutenzione necessaria da parte nostra. E’ imminente la stipula della convenzione con il Comune di Imperia e l’Istituto Marconi per l’utilizzo dell’area”.