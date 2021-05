Sanremo: nuovo passo avanti per il progetto ‘Green Park’ di Pian di Poma, c’è l’ok della conferenza dei servizi (Foto)

Fa un nuovo passo avanti il lungo iter tecnico e burocratico per la creazione del ‘Green Park’ di Pian di Poma. Un ambizioso progetto da oltre 3 milioni di euro con il quale il Comune di Sanremo punta a riqualificare la zona che, tra l’altro, vedrà anche la nascita del Palazzetto dello Sport.

Negli ultimi giorni è arrivato anche l’ok da parte della conferenza dei servizi, passaggio cruciale per proseguire verso l’affidamento dei lavori e la posa della prima pietra.



Il progetto, per il quale si è fatta avanti la ditta ‘O.I.T. Srl’ con la formula del project financing tanto cara all’amministrazione Biancheri, prevede la realizzazione del parco pubblico urbano oltre alla sistemazione della scogliera a protezione.



Nella gallery le immagini del progetto e l’area sulla quale sorgerà il ‘Green Park’