Corso volontari dell'associazione NonSiamoSoli odv di Sanremo, il resoconto

L'associazione NonSiamoSoli odv di Sanremo invia un resoconto di due giornate di corso per volontari.

"Sabato 15 maggio 2021 il corso è stato tenuto dalla Dott.ssa Raffaella Rognoni che ha sviluppato il tema ‘Il potere della relazione’ così articolato:

- Il potere delle parole e dei pensieri

- Il flusso di relazione: scambio dialogico ed ascolto

- Uso equilibrato delle tre intelligenze: mente, cuore, intestino

E' stato un momento di riflessione molto interessante e di grande impatto. Il diretto coinvolgimento dei presenti, che sono stati chiamati a sperimentare di persona durante il corso, ha permesso ai nuovi volontari di relazionarsi gli uni con gli altri, aiutandoli così a capire l'importanza dell'interazione e dello scambio tra persone così come, l'importanza del raggiungimento di un corretto equilibrio tra le tre intelligenze sopra dette, facendo in modo che il gruppo nascente di volontari trovasse un arricchimento e ad una maggiore conoscenza di sè e degli altri, aiutando a trovare una coesione.





Sabato 22 maggio 2021 incontro con il Prof. Guglielmo Giumelli Sociologo Università Bicocca Milano.

Il ruolo del volontario in un mondo che cambia. Il volontario è una persona inserita in un'Organizzazione. Per Organizzazione si intende un insieme di persone, regole e norme con la mission di realizzare obiettivi nei confronti di terzi, nel nostro caso, il paziente oncologico.

L'organizzazione, attraverso corsi e incontri di gruppo, deve fornire ai volontari gli strumenti e le conoscenze per accogliere le richieste dei malati ed è fondamentale quindi che il volontario sappia cogliere i segnali anche non verbali, ascoltare e riferire all'organizzazione i problemi riscontrati. Deve avere anche la freddezza del tecnico ma anche il buon sentimento caritatevole per poter dominare le situazioni e l'assistito.

Nel contempo il volontario deve aver chiaro che entrando a far parte di una organizzazione si entra in un gruppo in cui si devono rispettare le regole fondamentali. Quindi si evince l'importanza del volontario, che non può essere una figura sporadica ed occasionale, un impegno teso a ‘fare cose’ ma una figura professionale continuativa e costante, una persona che diventa quindi parte integrante dell'organizzazione, quella di fare del volontariato coscienti di essere importanti per le persone malate di cancro, che chiedono aiuto responsabile essendo proiettati agli obiettivi dell'organizzazione stessa".