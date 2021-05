I Carabinieri di Bordighera hanno arrestato un algerino 31enne, in Italia senza fissa dimora, per il tentato furto in un appartamento. L'uomo è stato fermato dai militari che sono arrivati sul posto, grazie alla tempestività della segnalazione del cittadino.

Il 31enne stava cercando di introdursi in un'abitazione rompendo una porta finestra. L’uomo stato arrestato e messo in carcere a Sanremo.