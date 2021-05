Controlli dei Carabinieri del Nas: sette Rsa della Liguria non conformi e 14 operatori non vaccinati

Sette Rsa nella nostra regione, sulle 22 controllate dai carabinieri del Nas nel corso di un’operazione condotta sul territorio nazionale, non sarebbero a norma. Lo scrive l’agenzia Ansa.

I Carabinieri hanno verificato la situazione nelle residenze per anziani dopo la ripresa delle visite dei familiari. In particolare cinque sono risultate non in regola perché avevano personale ‘no vax’ e due per il mancato rispetto di requisiti strutturali.

Delle sette strutture non conformi una è nella nostra provincia, tre in quella di Genova, due nel savonese e una nello spezzino.