Amaie Energia subito al lavoro sulla pista ciclabile: torna la luce nella galleria tra Sanremo e Ospedaletti

A pochi giorni dalla nuova gestione firmata Amaie Energia, torna la luce all'interno della galleria della pista ciclabile tra Sanremo e Ospedaletti. Un tema molto sentito e che in tanti hanno segnalato alla nostra redazione nelle ultime settimane.

Il sindaco Alberto Biancheri si era speso in prima persona chiedendo alla società partecipata multiservice di intervenire il prima possibile soprattutto in vista della stagione turistica. La ciclabile, infatti, è frequentata ogni giorno da residenti, turisti e sportivi, ma da qualche tempo era diventato impossibile raggiungere Ospedaletti per via di quella galleria così buia e così pericolosa. Amaie Energia in questi giorni sta lavorando per riparare l'illuminazione e l'intervento sarà completato a breve.

Ora la luce è tornata e, nel tratto di responsabilità sanremese, sono state sostituite le lampade. Si attende, ora, che Amaie Energia intervenga, sempre in nome della sicurezza, per sistemare il fondo stradale della ciclabile nei tratti maggiormente ammalorati.