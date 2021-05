Coronavirus: oggi cinque nuovi casi di covid nel Principato di Monaco

Oggi sono stati rilevati cinque nuovi casi di covid nel Principato di Monaco, per un totale di 2.471 positivi dall'inizio dell'emergenza.

Questa sera al CHPG sono curate tre pazienti, tutti non residenti. Uno è in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore si sono registrate tre guarigioni per un totale di 2.393 guarigioni.

Sono 31 le persone seguite dal centro di monitoraggio domestico che segue i pazienti con pochi sintomi invitati a rimanere a casa.