Un nigeriano che era fuggito da un Covid hotel di Parma dove era ospite in quanto positivo, ma non in condizioni critiche da essere ricoverato in ospedale, è stato fermato a Ventimiglia, mentre tentava di raggiungere la Francia.

Gli agenti della Polizia di Frontiera lo hanno fermato alla stazione ferroviaria nel corso dei normali controlli. Ora sarà denunciato all’autorità giudiziaria.