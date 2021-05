Coronavirus: tasso di positività stazionario (4,12%) e 34 positivi in provincia, i ricoverati per la prima volta sotto i 100

Numeri stazionari anche oggi in Regione e provincia di Imperia nel classico bollettino Covid della giornata, anche se il trend è fortunatamente in chiaro ribasso rispetto alle settimane scorse.

Sono infatti 194 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.708 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.756 antigenici rapidi), uno ogni 24,26 pari al 4,12%.

Nella nostra provincia sono risultati 34 nuovi positivi mentre nel savonese 19, a Genova 92 e a Spezia 46. Sono stati 9 i morti segnalati oggi (7 negli ultimi tre giorni) dei quali nessuno della nostra provincia. Nell'imperiese è stabile il numero delle terapie intensive (9) ma, dopo diversi mesi, scende sotto i 100 quello dei ricoverati (97).

Tamponi processati con test molecolare: 1.205.131 (+4.708)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 266.200 (+2.756)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 100.327 (+194)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.207 (-182)

Casi per provincia di residenza

Imperia 668 (-34)

Savona 861 (-31)

Genova 2.794 (-107)

La Spezia 606 (-12)

Residenti fuori regione o estero 90 (-2)

Altro o in fase di verifica 188 (+4)

Totale 5.207 (-182)

Ospedalizzati: 525 (-24); 62 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 101 (+1); 8 in terapia intensiva

Asl 2 - 89 (-6); 9 (-) in terapia intensiva

San Martino - 82 (-1); 20 (-) in terapia intensiva

Galliera - 65 (-3); 4 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (+2)

Asl 3 - 96 (-3); 8 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 32 (-2); 3 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 59 (-7); 9 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.177 (-311)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 90.901 (+367)

Deceduti: 4.219 (+9)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.163 (-73)

Asl 2 - 1.116 (-60)

Asl 3 - 1.929 (-45)

Asl 4 - 361 (+31)

Asl 5 - 700 (-38)

Totale 5.269 (-195)

Dati vaccinazioni 5/5/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 706.880

Somministrati: 662.995

Percentuale: 94%