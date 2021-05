Bordighera: al via il cantiere per il consolidamento del muro di via dei Colli, lavori per oltre 700 mila euro

Ha preso il via il cantiere per i lavori di consolidamento del muro lungo di via dei Colli, in prossimità di via Goffin. Un intervento che il sindaco Vittorio Ingenito definisce come “necessario per la sicurezza del territorio”. L’importo complessivo impegnato per l'opera ammonta a 715 mila euro.

Il ringraziamento di Ingenito è rivolto agli uffici comunali “che hanno colto tempestivamente l’urgenza dei lavori, sostiene, e in particolare all’assessore Marco Laganà, sempre presente ed attento in ogni cantiere”.



La nuova piazza della Stazione è in arrivo, iniziati a pieno regime i lavori per la riqualificazione dei bagni del porto e pochi giorni fa è stato inaugurato il giardino incantato dedicato all'artista bordigotto Marcello Cammi.

Questi, solo alcuni dei tanti cantieri in giro per la città che mirano al cambiamento e alla valorizzazione, puntando al futuro e, nell'immediato, alla prossima stagione balneare che sta arrivando.