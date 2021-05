Il gruppo consiliare Lega Salvini Premier, insieme alla Segreteria della Lega di Ventimiglia, ha ringraziato il Sindaco e la Giunta comunale che hanno accolto la proposta di rivedere la programmazione delle isole pedonali in città.

“In questo modo – evidenzia la Lega – verrà data la possibilità a chi ha dehors, e alle attività nelle vie interessate, di lavorare in tranquillità pur mantenendo i lavori in corso d’opera. Si ringraziano altresì le ditte appaltatrici per la disponibilità”.