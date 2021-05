Trasporti: linea Ventimiglia-Breil, attivo da questa mattina il bus sostitutivo. Assessore Berrino: "Servizio svolto regolarmente"

"Smentendo le notizie uscite nei giorni scorsi, come assessore regionale ai Trasporti e al Turismo ringrazio molto Regione Piemonte e Riviera Trasporti per avere attivato da questa mattina il servizio sostitutivo bus del treno tra Ventimiglia e Breil-sur-Roya. Al di là di qualche difficoltà dovuta ai semafori presenti sul percorso, l'autobus è regolarmente partito da Ventimiglia, arrivato a Breil e tornato indietro. Il servizio verrà svolto regolarmente tutti i giorni". Così l'assessore Gianni Berrino in merito all'attivazione da questa mattina dei quattro collegamenti bus nella tratta Breil-Ventimiglia con fermate a Olivetta, Airole e Bevera.