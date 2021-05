Allo studio i voucher per permettere alle famiglie in difficoltà di mandare i figli a praticare sport

“Ho ritenuto di mettere mano alla legge quadro regionale 40/2009 inserendo anche la dote dello sport, ossia la possibilità per le famiglie, che non abbiano un reddito superiore ad un determinato limite, di usufruire di voucher sportivi per i giovani“. Lo ha dichiarato l’assessore regionale allo sport Simona Ferro nel corso di una recente puntata di ‘2 ciapetti con Federico’.

“Le famiglie avranno la possibilità di sostenere iscrizioni e abbonamenti di giovani che hanno voglia di frequentare strutture sportive – ha spiegato – Si tratta quindi di un incentivo sia per le famiglie sia per le società e le strutture sportive che potranno incrementare gli iscritti. Questo, in un’ottica di lavoro interdisciplinare, rientra anche nell’ambito delle politiche sociali”.

Guarda l’intervista:

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it