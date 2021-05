Sanremo: mobilità elettrica e nuove colonnine in città, anche la pista ciclabile sarà grande protagonista

Nel progetto del Comune di Sanremo per dare un’accelerata alla mobilità elettrica rientra da protagonista anche la pista ciclabile. La manifestazione di interesse pubblicata dagli uffici di Palazzo bellevue indica la presenza di almeno sette nuove colonnine in città per auto, biciclette e smartphone.

Nel dettaglio le nuove colonnine sarebbero così suddivise: almeno tre postazioni per le auto elettriche (con un massimo di 10), due postazioni alimentate a pannelli solari per le biciclette e due postazioni con pannello solare e panchina integrata per la ricarica degli smartphone. La convenzione ha una durata minima di 8 anni senza canone a favore del Comune senza che il Comune tragga profitto dalla vendita di energia elettrica.

Nell’appalto, però, è stata inserita anche la ciclabile e le due postazioni per le biciclette elettriche saranno previste proprio sulla pista. La richiesta l’utilizzo di biciclette elettriche o a pedalata assistita è ormai una realtà consolidata, specie nel mondo del Nord Europa che tanto ama la vacanza in Riviera all’aria aperta.