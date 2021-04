Sanremo: una raccolta fondi in memoria del fotoreporter Stefano Brugnola

A poche ore dalla morte di Stefano Brugnola il fotoreporter 45enne di Sanremo, è stata attivata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. Il fotografo era stato ricoverato per Covid alcuni giorni fa e poi è sopraggiunto il decesso che ha sconvolto le tantissime persone che l'avevano conosciuto. In poco meno di 24 ore dall'attivazione, sono già stati raccolti 1445 euro da 34 donatori. L'obiettivo della raccolta è di 2mila euro.

"Il nostro amico Stefano ha perso la sua lotta contro il Covid, lasciando tra noi e nella sua famiglia un vuoto incolmabile. - si legge nelle motivazioni che hanno portato ad attivare la raccolta fondi - La speranza di non morire del tutto è legata alla nostra capacità di tenere in vita il suo ricordo, è parlare di lui e con Lui sempre...è ricordare e far vivere nella nostra memoria la Sua capacità di cogliere l'attimo della vita come faceva con il suo obiettivo fotografico per questo abbiamo pensato di sostenere la famiglia senza fiori ma con una donazione".

Il funerale per Stefano Brugnola si terrà venerdì alle 15.30 presso la chiesa di Poggio.