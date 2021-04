Diano Marina verso le riaperture, riunione operativa in Comune con l'assessore Feltrin: "Aiuteremo le nostre attività"

Riunione operativa a Diano Marina per programmare le prossime riaperture così come previsto dal decreto che il Governo si appresta a varare. Gli uffici comunali si sono confrontati con l’assessore al commercio, Barbara Feltrin, in merito all’occupazione di suolo pubblico per gli operatori commerciali.



Tra gli argomenti trattati anche gli ampliamenti dei dehor per la prossima stagione turistica. L’Anci si è già interfacciata col Sindaco Chiappori per proporre alle istituzioni le nuove deroghe per l’occupazione di spazi pubblici agli esercenti di bar, ristoranti e pubblici esercizi in generale.

"Dobbiamo ancora sapere quali saranno le disposizioni governative, dice alla nostra testata l'assessore Feltrin, una volta che il quadro della situazione sarà chiaro vedremo di approntare dei provvedimenti a sostegno delle nostre attività commerciali duramente provate dalla crisi economica derivante dalla pandemia da covid-19. Già l'anno scorso abbiamo dato in concessione, gratuitamente, alle aziende della ristorazione il 30% in più di suolo pubblico. Non appena sapremo quali saranno le disposizioni da parte del Comune vi è la massima volontà di venire incontro alle esigenze degli operatori. Agevoleremo il più possibile la ripresa e di conseguenza, conclude l'assessore, vareremo disposizioni in favore dei nostri commercianti e imprenditori".