Il Sanremese Gabry Sax tra gli autori del nuovo singolo di Orlando Johnson con Dan-E-Mc

C’è anche il Sanremese Gabry Sax tra gli autori del nuovo singolo di Dan-E-Mc e Orlando Johnson.

Molti ricorderanno Johnson per la sua hiti ‘Turn The Music On’ tratta dall’album omonimo del 1983. Il singolo era stato mixato dal famoso Jellybean Benitez, dj, produttore di House music, il quale ha prodotto i primi album discografici di Madonna. Nel 2011 uscì con un altro album interamente dedicato al genere ed intitolato ‘Funky Time’.

Nella sua lunga carriera artistica, ricordiamo che nel 1975 firmò un contratto discografico con la casa discografica Emi Italia. Partecipò al Festival Di Sanremo nel 1980 con il brano ‘Il Sole Canta’, qualificandosi per la finale. In seguito ha preso parte a produzioni destinate alle discoteche, in stile Italo-House music / Spaghetti-House music, con i singoli di successo realizzati con Stefano Secchi: ‘I Say Yeah’ e ‘Keep On Jammin’. Ultimamente ha scritto il testo di ‘Movin’ Too Fast’, canzone cantata da Romina Johnson e prodotta da Artful Dodgers (produttori anche di Craig David), Disco di platino in Inghilterra.

Il brano si intitola ‘Bring Back The Good Times’ ed è un vero e proprio invito a tornare ai ‘Bei tempi’. I musicisti presenti nella canzone nonché’ co-autori sono appunto il Sanremese Gabriele ‘Gabry Sax’ Zeppegno ed il chitarrista Michele Gentilini, i quali sanno dare, un forte impatto di Funk reale, genuino e caldo, alla canzone.

Il brano si trova su Apple Music, iTunes, Juno Download, Spotify, mentre il videoclip, che è un vero salto nel tempo, lo si trova su YouTube: https://youtu.be/03aGL6zAbW4