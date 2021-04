Il 23 aprile uscirà 'La vita è un bluff' di Monia, un nuovo inizio e la voglia di stupire per la cantante di Sanremo

Monia, la cantante di Sanremo con alle spalle ben tre Festival, si prepara a tornare con un nuovo singolo ‘La vita è un bluff’, in uscita venerdì 23 aprile. Una nuova canzone per un un nuovo inizio. L'ultimo lavoro discografico della cantante risale a un anno fa, quando Monia ha pubblicato l’ep ‘A Capo’.



Questo avveniva nell´aprile del 2020, in piena emergenza Covid, ma nonostante tutto lei non ha voluto fermarsi e ha dimostrato ai suoi fans quanto fosse importante non interrompere la sua attivitá artistica, anche se non in presenza. Questa voglia di ri-emergere e raccontare questo particolare quanto stravagante mondo musicale, ha portato Monia a scoprire questo lato artistico del tutto inedito.



La Vita è un Bluff è un titolo che apparentemente potrebbe sembrare cinico, ma sicuramente pieno di tanta ironia che lei commenta così: "Racconta di vite e persone comuni, intrappolate in sensazioni ordinarie, inclini ai cambiamenti e atteggiamenti portati dalla società circostante: molto più facile ascoltarla che spiegarla questa nuova linfa musicale”.



Il brano è stato registrato presso -8brr.rec- lo studio professionale di Ivan Antonio Rossi, di Milano, sotto la direzione artistica e musicale di Daniel Bestonzo. Parallelamente al singolo uscirà anche il videoclip, girato a Torino e diretto dal regista Ivan Cazzola. Nel video ci sarà grande ironia e una coreografia d’impatto. Senza troppi misteri per Monia l’obiettivo di questo nuovo progetto è far ballare e divertire. Non resta che aspettare il 23 aprile.