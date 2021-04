Sanremo: domani Fratelli d'Italia in via Escoffier per far firmare una petizione per 4 proposte di Legge

Fratelli d’Italia Sanremo organizza per domani, nel rispetto della normativa Covid, un banchetto in via Escoffier (nei pressi della statua di Mike Buongiorno) a Sanremo, dalle 10 alle 18, un banchetto dove ci si potrà tesserare al partito e dove sarà possibile firmare per quattro proposte di legge.

Il portavoce Antonino Consiglio ha così commentato l’iniziativa: "Sarà il primo di una serie di banchetti che faremo a sanremo per far conoscere l'attività del nostro partito sia a livello nazionale che locale e regionale”.

Saranno presenti, oltre al direttivo e gli attivisti di Fratelli d’Italia di Sanremo, anche l'Assessore Regionale Gianni Berrino, il Consigliere regionale Veronica Russo e quelli comunali Luca Lombardi e Federica Cozza.