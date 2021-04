Cala la pressione del Covid anche a Monaco: oggi 4 nuovi positivi e 21 persone in ospedale

Quattro nuovi casi di Covid, quest’oggi nel Principato di Monaco, con il bilancio che si attesta quindi a 2.391 persone colpite dal coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Questa sera in ospedale sono curate 21 persone, delle quale 6 in terapia intensiva. Si registrano 8 guarigioni, con il numero totale di persone guarite che si attesta quindi a 2.276. Sono infine 35 le persone in sorveglianza attiva, a casa.

Prosegue anche la campagna vaccinazione con il numero dei monegaschi a cui è stata somministrata la dose che arriva a 12.094, pari al 31,82% della popolazione. Sono invece 10.859 le persone che hanno ricevuto l'iniezione di richiamo, pari all'89,79% delle persone vaccinate.