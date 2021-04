I fiati dell'Orchestra di Sanremo in concerto domani in Streaming su Youtube

Dopo la solenne esecuzione dello "Stabat Mater" in occasione della Santa Pasqua, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo propone, per domani, alle ore 21, in "Premiere" streaming sul suo canale Youtube un nuovo appuntamento con la sua musica.

Per questo concerto i fiati dell'Orchestra eseguiranno, dalla sala di Villa Ormond in Sanremo, un programma con composizioni di Cherubini, Hummel e Mozart, diretti dal Maestro Savino Acquaviva.

Di seguito il Programma eseguito:

LUIGI CHERUBINI

Marcia in Fa Maggiore per strumenti a fiato



JOHANN NEPOMUK HUMMEL

Ottetto - Partita in Mi bemolle Maggiore

WOLFGANG AMADEUS MOZART

SERENATA in Do Minore K. 388 (384a) (Nachtmusik)