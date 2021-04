Dolceacqua: nonostante il periodo Covid torna anche quest'anno il premio letterario 'G. Orengo'

Come di consueto, anche per il 2021, il Comune e il Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua, pubblicano il bando di concorso per il Premio letterario di poesia dialettale 'G. Orengo'.

"Nonostante il proseguimento della situazione internazionale estremamente particolare a causa del Covid - dicono gli organizzatori - riteniamo che sia necessario essere positivi e propositivi. Questo momento sarà l’occasione per elaborare poesie che lasceranno il segno".

Le poesie dovranno pervenire entro il 30 giugno e saranno visionate da una giuria attentamente selezionata. Le poesie dovranno essere inviate in due copie dattiloscritte, di cui solo una contenente il nome e il cognome dell’autore, il suo indirizzo, il numero di telefono o di cellulare, possibilmente l’indirizzo e-mail e la firma autografa in calce, in fondo (Per i minorenni dovrà apparire anche la firma del Genitore o Patria Potestà). Le poesie andranno preferibilmente inviate via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@culturadolceacqua.it (il formato pdf senza dati personali, che andranno invece indicati nel formato word)

Per la spedizione postale dovranno essere inviate presso il Comune di Dolceacqua, in Via Roma 50 (18035), all’attenzione del Consigliere delegato Luana Mauro, entro e non oltre, il 30 giugno (farà fede il timbro postale). La premiazione è prevista per il 22 agosto alle 21.15 presso il giardino della sala polivalente (entrata parcheggio San Filippo).