Cadavere in mare ad Aregai, è ancora mistero sull'identità dell'uomo, disposta l'autopsia

È ancora mistero sull'identità del corpo rinvenuto in mare tra la costa di Aregai e Arma di Taggia la mattina del primo aprile (QUI). Gli inquirenti non sanno molto di più rispetto al giorno del ritrovamento, ovvero che si tratta di un uomo bianco di circa 60 anni, avvistato da una imbarcazione nelle prime ore del mattino.



“Ci sono diverse ipotesi al vaglio, ma al momento non abbiamo nessuna certezza sull'identità, né sulle modalità del decesso”, commenta a Imperia News il comandante della capitaneria di porto Giuseppe Semeraro.



La Procura ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia per stabilire le cause del decesso, mentre nei giorni scorsi sono state vagliate le denunce di scomparsa, sembrerebbe però senza esito. A occuparsi delle indagini è il sostituto procuratore Luca Scorza Azzarà.



Una delle ipotesi è che possa trattarsi di Marino Storchi, un pensionato di Arma di Taggia scomparso in mare il 20 febbraio. Lo stato del corpo farebbe però escludere questa pista. Secondo il medico legale la morte non sarebbe avvenuta prima di tre, quattro giorni dal ritrovamento in mare, troppi giorni dopo la scomparsa di Storchi.