Liguria: l'assessore Berrino scrive al ministro Garavaglia, "Aiuti anche per i B&B gestiti in forma non imprenditoriale"

L'assessore regionale al turismo Gianni Berrino ha inviato una lettera al Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Nella missiva è stato chiesto di estendere ai titolari dei bed and breakfast gestiti in forma non imprenditoriale, gli stessi interventi individuati per i lavoratori stagionali del turismo.

"La quasi totalità delle Regioni ha consentito la possibilità di scelta tra il b&b in forma imprenditoriale oppure quello in modalità 'occasionale e saltuaria', avvalendosi esclusivamente della singola organizzazione familiare. - spiega Berrino - Le strutture in questa modalità in Liguria sono oltre 800".



"Spesso queste imprese rappresentano un presidio di fondamentale importanza nelle zone montane dell'entroterra dove, per motivi storici, culturali ed economici, lo spopolamento e la residualità delle attività economiche non consentirebbero la sopravvivenza di forme di ricettività con modalità diverse. - conclude l'assessore regionale al turismo - Senza gli aiuti statali previsti per le attività imprenditoriali, tutti i b&b in forma non imprenditoriale sono destinati inevitabilmente a sparire".