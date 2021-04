Bordighera: approvato dalla Giunta il progetto per l'impianto sportivo alle 'Due Strade', costerà 1,69 mln

La Giunta comunale di Bordighera ha approvato il progetto definitivo per la costruzione dell’impianto sportivo in località ‘Due strade’. Il progetto prevede la suddivisione in tre lotti.

Il primo riguarda la costruzione del rettangolo di gioco, attraverso la modifica morfologica per superare le problematiche del torrente Borghetto. Il secondo per la realizzazione della strada di accesso e per le aree di parcheggio e il terzo per la costruzione di spogliatoi e tribune.

Il costo totale dell’operazione è di un milione e 659mila euro.