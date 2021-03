Di prossima uscita la prima raccolta di Aforismi della scrittrice Vittoria Guglielmi

È di imminente uscita la prima raccolta di Aforismi della scrittrice ligure Vittoria Guglielmi dal titolo ‘L’Essenziale’.

«L'autrice crede fortemente nel potere della parola; quella che nasce, per sua stessa ammissione, da una passione privata e che sì è trasformata con il tempo in una bellissima necessità, un modo per imparare a stare bene con se stessa ma anche con gli altri, vista la decisione di condividere queste sue creazioni. Sente - e ne è pienamente consapevole - che il sostegno che deriva dalla comunicazione scritta, soprattutto, conseguenza anche di un buon rapporto con il proprio mondo interiore, è qualcosa di unico e imprescindibile, capace di liberare le parti più essenziali e allo stesso tempo dinamiche del nostro essere»



