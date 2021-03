Querelle su razionamento vaccini nelle province, Ioculano attacca Toti: “Meno inaugurazioni e più vaccini”

“Questa mattina metà della Giunta Toti era assente in Consiglio Regionale. Non è la prima volta che accade, ma stamattina il motivo principale è stato la partecipazione all'inaugurazione del grande centro vaccinale in Fiera a Genova”. A dirlo è il consigliere regionale del PD Enrico Ioculano che spiega: "Mentre la maggioranza partecipa a inaugurazione dell'hub in Fiera a cui assicura 2000 dosi al giorno, i centri delle province restano con vaccini risicati e contingentati. La situazione sarebbe di per sé grave, se non fosse che si aggrava ancor più analizzando le tabelle nazionali dei vaccini somministrati rispetto a quelli disponibili".



"Infatti - continua Ioculano - osservando il rapporto tra vaccini somministrati e vaccini disponibili (in basso), scopriamo che la Regione anche questa settimana resta penultima nella classifica, e resta nella fascia del 70% seguita solo dalla Calabria. Cosa vuol dire? Che oggi abbiamo in Liguria 76.000 vaccini non utilizzati. Ad esempio, nel comprensorio intemelio è presente un hub, quello di PalaBigauda a Camporosso, che la scorsa settimana ha effettuato circa 160 vaccini al giorno pur potendo arrivare a somministrarne quotidianamente 700, e ieri è restato addirittura chiuso. Perché non avviene una corretta distribuzione dei vaccini? Presidente, quando tornerà nel pomeriggio dall’inaugurazione, vorremmo una risposta".