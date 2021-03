Diano Marina: nuovo supermercato e dichiarazioni del vice Sindaco, Rifondazione "Si rischia di far scomparire il commercio"

“Non ci soffermiamo sul fatto che il vicesindaco della città dichiari candidamente di non sapere le scelte urbanistiche che riguarderanno l’edificio di via Biancheri che oggi ospita le scuole. Vogliamo però sottolineare che Za aggiunge che secondo lui il piano terra potrebbe essere adibito ad attività commerciali, ospitando anche un supermercato”.

Interviene in questo modo il Circolo ‘Gian Battista Acquarone’ di Rifondazione comunista a Diano Marina, che prosegue: “Non sappiamo se il vicesindaco sia personalmente favorevole a tale ipotesi, ma quel che emerge, ed è per noi grave, è che non esprime contrarietà. Di questi tempi, con il settore commercio massacrato pesantemente dalla pandemia, il solo non manifestare contrarietà alla presenza di un altro supermercato è prova di coraggio: speriamo che nella lunga - a causa della pandemia - campagna elettorale che ci attende, Za confermi questa non contrarietà, e che i cittadini se ne ricordino quando ad ottobre andranno a votare”.

“La presenza di nuovi supermercati – termina Rifondazione - dovrebbe essere osteggiata in ogni modo se non si vuole nuocere pesantemente a tutto il comparto del commercio che assicura lavoro e reddito a moltissime famiglie dianesi”.