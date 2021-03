Bordighera: sopralluogo sul lungomare con gli assessori regionali Scajola e Giampedrone e i consiglieri Riolfo e Russo

Incontro nella tarda mattinata di oggi sul lungomare tra l’Amministrazione di Bordighera, gli assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola ed i consiglieri regionali Mabel Riolfo e Veronica Russo. Obiettivo della riunione è stata la verifica dello stato di avanzamento lavori della pista ciclabile.



“Dopo la recente installazione dei due ponti in struttura metallica, uno su via Forlì e l’altro sul rio Borghetto, guardiamo in direzione di Sanremo. Il prossimo lotto interesserà il tratto tra il depuratore e la stazione ferroviaria; a seguire si proseguirà fino al porto - ha commentato il sindaco Vittorio Ingenito - ringrazio gli assessori e i consiglieri per l’attenzione, concreta e fattiva, nei confronti di un’opera che è fondamentale sia per lo sviluppo sostenibile della mobilità sia per la valorizzazione turistica del territorio. Il nostro auspicio è di poter consegnare in tempi brevi alla città il tracciato completo”.