Sanremo: il 3 aprile prossimo inizia la primavera della Sinfonica con il grande classico 'Stabat Mater'

La Primavera per l'Orchestra Sinfonica di Sanremo comincia, sabato 3 aprile alle 21 , con un grande classico: lo "Stabat Mater" di Luigi Boccherini , diretto dal Direttore Artistico Giancarlo De Lorenzo e interpretato dalla splendida voce del Soprano Gabriella Costa , in occasione della Santa Pasqua 2021 .

Continuano, dunque, gli appuntamenti con la musica della Sinfonica e i concerti in streaming sul canale Youtube visionabile al seguente link.

Intanto, dopo la pubblicazione del CD lo scorso luglio, registrato proprio nella Cappella 'Giovanni Paolo II e Mons. Giacomo' di Villa Giovanna d’Arco, in collaborazione con la Diocesi di Ventimiglia Sanremo, in occasione dei 115 anni dalla sua fondazione, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo ha il piacere di riproporre in video, al suo amato pubblico, questa rara esecuzione la cui versione scelta è la prima, quella del 1781 per soprano e orchestra d’archi, rimasta nell’oblio per quasi due secoli e riscoperta appena una trentina d’anni fa.