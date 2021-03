Covid in Liguria: 420 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 80 sono in provincia di Imperia

In provincia di Imperia, oggi si registra: una crescita dei casi positivi totali che oggi arrivano a quota 903, 15 in più rispetto a ieri; sale anche il numero dei soggetti in sorveglianza attiva, 18 in più, arrivando a 1289; lieve calo invece per il dato dei pazienti Covid, ricoverati all'Ospedale di Sanremo, 1 in meno. Il totale degli ospedalizzati al Borea è di 123, 11 di queste persone si trovano in terapia intensiva.