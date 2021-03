Ventimiglia: continuano i lavori di pedonalizzazione in via Aprosio, ma sono tanti i cantieri in città (Foto)

Proseguono i lavori per la pedonalizzazione di via Aprosio a Ventimiglia. Il cantiere va avanti, soltanto uno fra i tanti presenti in città col fine di migliorare i servizi e l'arredo urbano.

Negli ultimi giorni curate anche le vie all'interno dei parchi in cui è stata posata la ghiaia. La pista ciclabile prende forma, in via Dante è stato postato il manto asfaltato e sono state installate le nuove luci in via Tenda, a garanzia di maggiore visibilità e dunque sicurezza. Opere dedicate alla piantumazione per favorire il verde pubblico e nuova viabilità di via Bligny.

Ventimiglia adesso attende la sua nuova passerella dopo la presentazione del progetto la settimana scorsa. Il nuovo ponte offrirà un collegamento fra il centro città e quella ottocentesca permettendo di raggiungere in breve tempo il nuovo porto di Cala del Forte, altra attrazione cittadina.