Calcio: Marco Del Gratta lascia la Sanremese "Manterrò una quota a titolo simbolico e sentimentale"

Marco Del Gratta, socio della società e suo primo grande sostenitore, per motivi personali sarà costretto, dalla prossima stagione sportiva, ridurrà sensibilmente la propria partecipazione, personale ed economica, a sostegno della squadra.

“A tutela del prestigio e del buon nome della Società e dei suoi tifosi – evidenzia una nota della società - parte integrante di questa realtà, si precisa che, fino al 30 giugno prossimo, ogni impegno assunto verrà garantito ed ogni sforzo profuso per concludere al meglio la stagione sportiva. A partire dalla prossima stagione, invece, seppur mantenendo una piccola quota più a titolo simbolico di sentimentale affetto che di attiva partecipazione e sebbene distante a livello amministrativo, Del Gratta non farà mancare il suo supporto qualora la società ne palesasse

la necessità ma, allo stesso tempo, ha ritenuto doveroso comunicare tali circostanze con il dovuto anticipo affinché chi di dovere abbia a disposizione questi mesi per organizzare al meglio le future incombenze”.

La Sanremese, nella nota, dallo staff ai calciatori ringrazia Marco Del Gratta “Per quanto fatto in questi anni e lo abbraccia più come amico sincero ed affezionato tifoso che come semplice socio, augurandogli ogni bene per il futuro e sperando che si possa trattare solo di un arrivederci”.